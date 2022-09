Geny Catamo sem futuro definido a poucas horas do fecho do mercado

Continua o impasse em torno do futuro de Geny Catamo. O avançado, que, na época passada, esteve cedido ao V. Guimarães, chegou a ter tudo acertado com os conquistadores para para permanecer mais uma temporada na cidade-berço, mas, à última hora, recebeu indicações para permanecer na Academia, pois existia a possibilidade de ainda integrar o plantel principal do clube de Alvalade.Isto aconteceu no final da passada semana. O internacional moçambicano manteve a esperança de receber o aval positivo de Rúben Amorim para nova oportunidade de leão ao peito, mas a contratação de Arthur Gomes e a inflação de extremos no plantel verde e branco voltaram a indicar-lhe a porta de saída.Esta quinta-feira, após uma longa reunião com os responsáveis leoninos, Geny Catamo recebeu indicação de que, gorada a possibilidade de manter-se em Guimarães - que, entretanto, assegurou um substituto para a sua posição -, iria para bem perto do berço da nacionalidade. Vizela era o seu destino. A meio da tarde estava pronto para assinar um contrato válido por uma temporada, sem opção de compra, e rumar ao norte do país, quando lhe disseram que a sua vaga, em Vizela, também já fora preenchida.Entre as possibilidades internas, restava Geny Catamo apenas o Marítimo. Mas, a seis horas do fecho do mercado de verão, o atacante moçambicano continua de malas feitas, mas numa unidade hoteleira da capital, sem saber o que o destino lhe reserva. Está dividido, pois acredita ter potencial para poder afirmar-se em definitivo no Sporting, mas não quer ficar só por ficar.Sente que, longe de Alvalade, terá mais possibilidades de fazer aquilo de que mais gosta - jogar futebol.