A imprensa italiana apontou um alegado interesse do Sporting na contratação de Gianluca Busio, médio do Veneza, contudo o nosso jornal apurou que o jogador não faz parte da lista de alvos da SAD leonina.Após a descida do Veneza, o norte-americano de 20 anos é ainda apontado a Sassuolo e Club Brugge.