Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Gilberto Silva: «Torço para ver Matheus Nunes na Premier League» Médio do Sporting quase representou o Brasil, país que Gilberto Silva ajudou a ser campeão do Mundo, e está a ser associado ao campeonato onde o agora agente brilhou pelo Arsenal. Viagem do ex-jogador a Portugal teve visita à redação de Record e uma conversa com várias ligações ao nosso país





• Foto: Paulo Calado