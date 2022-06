'Globo' adianta que há conversas do Botafogo de Luís Castro por Tabata

O 'Globoesporte' adianta esta quarta-feira que o clube de Luís Castro está interessado em Bruno Tabata, do Sporting. Os brasileiros do Botafogo já terão falado com os leões que pediram cinco milhões de euros para libertarem o jogador que tem contrato até junho de 2025.O 'Fogão' considerou o valor alto em demasia pelo alvo aprovado pelo técnico português e já tem alternativas em cima da mesa.Em abril, como Record adiantou , já o Botafogo havia levado uma 'nega' em relação à possível mudança para o Brasil do jogador contratado ao Portimonense em 2020.Além de Tabata, há um velho conhecido dos portugueses que também é seguido com interesse. Fransérgio, ex-Marítimo e Sp. Braga, desceu com o Bordéus ao terceiro escalão do futebol francês, face a problemas financeiros. Este facto poderá facilitar o negócio mesmo tendo em conta que o médio tem contrato com os franceses até 2024.