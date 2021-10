Glória leonina Pedro Gomes celebra 80 anos

Manuel Pedro Gomes, histórico jogador do Sporting - a única equipa que conheceu enquanto profissional de futebol - completa hoje 80 anos de vida.





Polivalente - jogava à direita e à esquerda - o antigo defesa notabilizou-se na ala destra. Vestiu de leão ao peito pela primeira vez com 15 anos, ainda nas camadas jovens, e como sénior cumpriu um total de 249 encontros, nos quais fez dois golos.É, também, um dos heróis de 1964, ano em que os verdes e brancos conquistaram o único troféu internacional do futebol, a já extinta Taça das Taças. A esse 'caneco', soma mais dois campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Taças de Honra.Leão como jogador entre 1957 e 1973, Pedro Gomes é também internacional português, com 9 jogos de quinas ao peito. Abraçou, após pendurar as chuteiras, a carreira de treinador e voltou ao Sporting como adjunto de John Toshack em 1984/85.