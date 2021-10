Godín rendido à liderança de Coates no Sporting: «Teve um crescimento impressionante»

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Brasil, marcado para a madrugada de sexta-feira em Manaus, Diego Godín considerou que Coates "está sem dúvida no seu melhor momento" em termos de carreira. O histórico capitão da seleção do Uruguai, de 35 anos, atualmente no Cagliari, respondeu a uma pergunta de Record sobre o central do Sporting, tecendo rasgados elogios ao compatriota pelo "crescimento impressionante", tanto ao nível de jogo como no plano da liderança.





- (Risos) Obviamente, o ‘Seba’ é um grandíssimo jogador e o Sporting, em Portugal, é uma equipa grande, por alguma razão é o último campeão da Liga portuguesa e está a jogar a Champions. É sempre uma honra. É uma honra que o ‘Seba’ tenha falado assim de mim. E sempre foi uma honra jogar ao lado do ‘Seba’. Falando dele, não creio que se possa falar de um crescimento na seleção ultimamente. O ‘Seba’ estreou-se em 2011 e foi campeão da América. Já lhe tocou jogar, já foi suplente, já foi titular, já teve de substituir algum jogador nalgum momento, mas sempre jogou da mesma maneira. É um jogador que jogou sempre bem. É sempre regular. Não é só cumprir, por tapar um buraco quando teve de substituir algum companheiro. Ele joga bem. Faz a diferença e tem um rendimento sempre semelhante na seleção. No seu clube, alegro-me muitíssimo porque ele teve um crescimento impressionante, tanto ao nível de jogo como de liderança, que hoje tem, como capitão. Poder liderar uma equipa, poder ser capitão e levá-la a ganhar um título tão importante como uma Liga não é por acaso. É sinal que há crescimento tanto dentro do campo, no plano futebolístico, como ao nível da liderança. Ele sempre a teve mas enquanto não a traduzisse em resultados e objetivos tão importantes era como se faltasse algo. O ‘Seba’ hoje é um jogador completo, maduro, pela sua idade, pela sua experiência e porque futebolisticamente está sem dúvida no seu melhor momento.