Golo 100 de Nuno Santos teve nota artística

Ao 50º jogo da temporada, o Sporting alcançou – e ultrapassou – a fasquia dos 100 golos em 2022/23 e fê-lo em estilo: Nuno Santos ficou com as honras de quebrar a barreira com a ‘chapelada’ a Marafona, já após o autogolo de Luiz Carlos.Na 2ª parte, Trincão e Chermiti fizeram respetivamente o 101º e 102º da época e elevaram a média dos leões para 2,04 golos por jogo, a 5ª melhor marca do milénio, superada pelos registos em 2021/22 (2,06), 2018/19 (2,09), 2015/16 (2,18) e 2001/02 (2,23). Refira-se que Rúben Amorim é o primeiro técnico do Sporting no milénio a chegar à centena de golos em épocas seguidas.