UEFA elege golo de Pote frente ao Arsenal como o melhor da temporada na Liga Europa

A UEFA elegeu, este domingo, o golo do meio-campo de Pote no Arsenal-Sporting como o melhor da temporada na Liga Europa.Refira-se que o tento do avançado português dos leões contribuiu para que a equipa de Rúben Amorim avançasse para os quartos de final da Liga Europa, onde acabou por ser eliminada pela Juventus.A fechar o top-3 ficaram os golos de Di María contra o Nantes (o primeiro do seu hat trick) e o de Omri Altman no AEK Larnaca-Dínamo Kiev.