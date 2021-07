Gonçalo Braga assinou contrato profissional pelo Sporting

O Sporting continua a reforçar as suas equipas jovens e, neste sentido, assinou contrato profissional com Gonçalo Braga, um jovem lateral direito de 17 anos. O jovem começou a destacar-se no Sp. Braga e vai agora começar a trabalhar com a equipa de sub-19, na Academia.





Em declarações à Sporting TV, o defesa garantiu que foi "fácil" optar por prosseguir a carreira no clube leonino. "O Sporting é visto como uma equipa que aposta muito na formação e está a ser recompensado, por isso foi muito fácil aceitar a proposta, nem pensei duas vezes", afirmou o jovem que se revê em Porro: "Sou um jogador rápido e de equipa, que gosta de pôr intensidade no jogo e de jogar tanto por dentro como por fora".