Gonçalo Braga chamado por Amorim para a preparação para o jogo com o Vizela

O Sporting deu início esta quarta-feira à preparação para a deslocação ao terreno do Vizela, para disputar a última jornada da Liga Bwin 2022/23, uma sessão de trabalho que não contou com St. Juste e Jovane Cabral (entregues ao departamento médico do clube) e com a chamada do jovem Gonçalo Braga, defesa de apenas 19 anos.A equipa orientada por Rúben Amorim volta a treinar amanhã, pela manhã, com a conferência de imprensa de antevisão à partida a estar marcada para as 12h15 na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.