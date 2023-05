Gonçalo Esteves admite época frustrante

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em retrospectiva, Gonçalo Esteves reconhece que na época agora finda esteve "longe da perfeição e do melhor nível", num ano acima de tudo de "muita aprendizagem". "Vou lutar com todas as minhas forças para chegar à minha melhor versão", prometeu o ala, de 19 anos, que atuou pelo Estoril (empréstimo) e juniores e equipa B leonina.