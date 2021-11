Gonçalo Esteves e a estreia a titular em Alvalade: «Um sonho tornado realidade»

Gonçalo Esteves estreou-se, esta quinta-feira, na vitória () do Sporting sobre o Varzim, a titular em Alvalade e assumiu ter realizado um "sonho"."Estreia a titular em Alvalade? É um sentimento inexplicável, um sonho tornado realidade. Trabalhei muito para isto e sinto que se está a realizar. Os adeptos foram incansáveis, incríveis mesmo", começou por dizer o ala dos leões, em declarações à Sporting TV."Fizemos o nosso trabalho, missão cumprida, estamos na próxima fase da Taça de Portugal. Agora é continuar a trabalhar e focar no jogo com o Dortmund. Vamos trabalhar como trabalhamos todas as semanas, sempre no máximo", terminou.