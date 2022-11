Gonçalo Esteves é solução a partir de quinta-feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Outro descrito no relatório no que diz respeito a saídas por empréstimo é o de Gonçalo Esteves, jogador que voltará agora ao Sporting, terminando antecipadamente a cedência ao Estoril. Tal como o nosso jornal noticiou, após terminar os compromissos pela Seleção sub-19, onde irá realizar hoje um último duelo com Alemanha, em Malta, o ala de 18 anos volta a Portugal, mas já não regressa à Amoreira – o destino é a Academia. Assim, a partir de quinta-feira, primeiro dia em que estará disponível, Esteves volta às mãos de Amorim.