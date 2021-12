Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gonçalo Esteves (@goncaloesteves_2)

Gonçalo Esteves foi terça-feira titular frente ao Ajax e com isso tornou-se no 5.º jogador português mais novo a estrear-se na Liga dos Campeões. Apesar do resultado não ter sido o desejado (derrota por 4-2), o jovem jogaor mostrou-se feliz por ter realizado "um sonho de menino"."Hoje realizei um sonho de menino. Não dá para descrever por palavras a emoção de estrear-me na Liga dso Campeões. Quero em primeiro lugar agradecer ao Sporting, pela confiança depositada e pela oportunidade de realizar este sonho, em segundo lugar agradecer a todas as pessoas que acreditaram e continuam a acreditar em mim. Apesar do resultado continuamos fortes e focados para enfrentar as futuras batalhas.Somos da raça que nunca se vergará", refere o jovem jogador leonino numa publicação no Instagram.