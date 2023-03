Gonçalo Inácio: «A sensação que fica é que podemos ganhar o próximo jogo»

Gonçalo Inácio saiu de campo, após o jogo com o Arsenal , com uma sensação agridoce, dado que, por um lado, acredita que a equipa podia ter "matado o jogo com o 3-1", mas por outro assume que a equipa é capaz de ir a Londres vencer o Arsenal na 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga Europa."Jogámos contra uma grande equipa, podíamos ter conseguido a vitória. Estamos dentro da eliminatória. Podíamos ter matado o jogo com o 3-1, mas acabámos por sofrer. É continuar e jogar em equipa, é assim que chegamos lá. A sensação que fica é que podemos ganhar o próximo jogo", frisou o central, à Sport TV, com um breve resumo sobre as incidências: "Entrámos bem e conseguimos ganhar alguns duelos, deu-nos confiança. A partir daí começámos a crscer. Tivemos algumas oportunidades, eles acabam por fazer o golo, mas eu marquei e entrámos outra vez no jogo". Já em relação às queixas dos leões no lance do 2-2 do Arsenal, onde reclamam falta sobre Pote, Gonçalo Inácio crê que "podia ter sido falta".Em relação à 2.ª mão, desta feita em declarações à SIC, o defesa reforçou a confiança num bom resultado. "Viu-se aqui que temos a oportunidade de discutir o jogo. Eles são uma grande equipa. mas o nosso grupo é muito forte e com isso acho que conseguimos um bom jogo lá", frisou, com o desejo de "marcar mais golos".