Gonçalo Inácio antevê Supertaça: «Muita vontade de dar mais uma alegria aos adeptos»

O Sporting vai entrar em campo no jogo da Supertaça (sábado, 20H45) com o estatuto de campeão nacional em título, mas o grupo de Rúben Amorim já só pensa em alargar o palmarés do clube e isso passa já por erguer o troféu que será discutido em Aveiro.





"É um jogo importante, temos vindo a trabalhar muito durante a pré-temporada para nos apresentarmos a bom nível. Está em jogo um título e vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguir vencer. A Supertaça é um jogo especial, porque coloca frente a frente o vencedor do Campeonato e o vencedor da Taça de Portugal, e marca o início de uma nova temporada. Estamos motivados e com muita vontade de dar mais uma alegria aos nossos adeptos", apontou Gonçalo Inácio, em entrevista à FPF.O jogador, de 19 anos, focou que "todos os pormenores contam" no desenrolar da partida diante do Sp. Braga. "Estamos focados no nosso trabalho e no que temos de fazer para vencer esta competição. Sabemos que do outro lado vai estar uma boa equipa, que respeitamos mas temos as nossas ambições e queremos levar esta Taça para Alvalade", disse."A nossa grande força é o grupo, sem dúvida nenhuma. Temos um balneário muito forte, muito unido, e lutamos todos juntos pelos objetivos do Sporting. Isso é o que realmente importa. Penso que é a nossa principal característica", acrescentou.A Supertaça terá público nas bancadas (33% da lotação do Municipal de Aveiro), algo que agrada muito aos protagonistas, ainda que Gonçalo Inácio lembre que o Sporting sentiu sempre o apoio dos seus adeptos."Vai ser fantástico. Apesar da ausência na última temporada, a verdade é que, no Sporting, sempre sentimos o apoio dos nossos adeptos. A notícia do regresso do público aos estádios deixou-me muito feliz. Vai ser bom para eles e para nós. O futebol só faz sentido com os adeptos nas bancadas e, estando reunidas todas as condições para que isso aconteça, tudo vamos fazer para lhes dar uma alegria. Os adeptos são uma grande força do Sporting", referiu.