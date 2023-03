Gonçalo Inácio apontado ao PSG

Gonçalo Inácio está referenciado pelo PSG numa lista de potenciais reforços para a defesa no próximo verão, noticiou o portal especializado em transferências ‘Foot Mercato’. A referida fonte garante que o nome do internacional português está apontado por Luís Campos, diretor desportivo dos franceses, desde o último verão, contudo Kim Min-jae, central coreano do Nápoles, e Pau Torres, espanhol do Villarreal, são as opções preferenciais. Como Record deu conta, a renovação de contrato de Gonçalo Inácio é um processo prioritário para o Sporting. Os leões tentam subir a sua cláusula de rescisão, dos 45 M€ para os 60 M€.