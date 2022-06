Gonçalo Inácio atrai atenções

Gonçalo Inácio não tem a continuidade assegurada no Sporting, dado que o nome do central, de 20 anos, é seguido com atenção por vários clubes europeus, em especial de Espanha e Inglaterra, sabe. Rúben Amorim quer mantê-lo mas a SAD está avisada para a possibilidade de surgirem propostas.Em abril, o defesa, que está integrado na seleção sub-21, renovou até 2026, com uma cláusula de rescisão de 45 M€.