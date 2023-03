Gonçalo Inácio de volta aos treinos no Sporting

Gonçalo Inácio voltou esta manhã aos treinos no Sporting, depois de ter estado ao serviço da Seleção Nacional. O central, de 21 anos, passa a estar às ordens de Rúben Amorim, que prepara o jogo de sábado com o Santa Clara, isto depois de ter feito a estreia com a camisola de Portugal, na passada quinta-feira, frente ao Liechtenstein, em Alvalade.O treinador leonino só a partir de manhã poderá contar de novo com mais sete internacionais que ainda estão ou estiveram envolvidos esta terça-feira em diferentes compromissos internacionais, casos de Coates, Ugarte, Morita, Fatawu, Dário Essugo, Mateus Fernandes e Chermiti.Ainda afastado dos treinos de conjunto está o espanhol Héctor Bellerín, que desta forma continua em dúvida para a receção ao Santa Clara.Para compensar as ausências, Rúben Amorim chamou aos trabalhos nove jogadores das formação: João Ferreira, Jesús Alcantar, Rodrigo Marquês, Francisco Canário, Miguel Menino, Joelson Fernandes, Chico Lamba, João Pereira e David Moreira.Os leões têm nova sessão marcada para amanhã às 10h30 na Academia, à porta fechada.