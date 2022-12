Gonçalo Inácio despede-se de Fábio Garrido: «Olha por mim aí em cima, irmão»

Gonçalo Inácio despediu-se esta terça-feira de Fábio Garrido, jogador de 21 anos que faleceu este sábado , com uma mensagem nas redes sociais. Os dois jogaram juntos nos Sub-16 e nos Sub-17 do Sporting."Olha por mim aí em cima, irmão", escreveu o central do Sporting numa 'storie' no Instagram.