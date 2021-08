Gonçalo Inácio dispensado da Seleção

Gonçalo Inácio foi esta segunda-feira dispensado dos trabalho da Seleção Nacional devido a problemas físicos. Record sabe que se trata de uma sobrecarga muscular na coxa esquerda.





"Gonçalo Inácio foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional depois de se apresentar na Cidade do Futebol para o início do estágio para o triplo confronto frente a República da Irlanda, Catar e Azerbaijão. Após observação e realização de exames, foi dado como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da FPF", informou a Federação Portuguesa de Futebol.Guarda-redes - Anthony Lopes (Olympique Lyon), Diogo Costa (FC Porto) e Rui Patrício (AS Roma);Defesas - João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers FC), Domingos Duarte (Granada CF), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting CP), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);Médios - Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting CP), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United FC), João Mário (SL Benfica), João Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC) e Otávio (FC Porto);Avançados - Bernardo Silva (Manchester City FC), André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Juventus FC), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valencia CF), Pedro Gonçalves (Sporting CP) e Rafa Silva (SL Benfica).