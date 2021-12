Gonçalo Inácio e a expulsão em Braga: "Senti medo e agradeci 'bué' ao Matheus Nunes"

Na última época, na 29.ª jornada do campeonato, o Sporting ia a Braga para uma jornada decisiva: tinha 6 pontos de vantagem sobre o FC Porto, mas vinha a perder gás, tanto que a distância chegou a ser... de 10. Logo ao minuto 18, Gonçalo Inácio foi expulso, o leão ficou a jogar com menos um, mas marcou por Matheus Nunes. O central não esquece o que sentiu..."Senti medo. Fui expulso, ficámos com menos um e fiquei com medo de perdermos pontos. Agradeci ‘bué’ ao Matheus Nunes. Foi um misto de medo e raiva? Sim…", atirou o defesa, de 20 anos, no podcast ADN de leão.Aí também explicou quem o 'fez' defesa, o pai, antigo guarda-redes e que pelo cabelo ganhou a alcunha... de Mészáros, guarda-redes do Sporting no início da década de 1980: "Queria ser guarda-redes. Sempre vi o meu pai… O meu pai não me deixou, viu que eu tinha pé esquerdo… Podia ser algo mais. Cheguei a jogar a extremo nas escolinhas, mas depois fui adaptado."