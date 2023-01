Gonçalo Inácio e o ambiente no Sporting: «Nunca deixamos ninguém cair»

Sporting e FC Porto defrontam-se no sábado na final da Allianz Cup (19H45), em Leiria, e Gonçalo Inácio não esconde a ambição dos leões na luta por mais um título."Vamos ter um jogo difícil pela frente, mas tudo faremos para conquistar mais uma Taça da Liga. (...) Temos feito uma boa Taça da Liga, mas ainda não conquistámos nada, falta o mais importante que vencer no sábado. A fase de grupos correu-nos bem, conseguimos ganhar todos os jogos e na meia-final demos seguimento a esse bom percurso", afirmou o central em entrevista ao jornal do Sporting, onde sublinha igualmente o ambiente "excelente" no balneário dos verde e brancos."O dia-a-dia na Academia e o ambiente que temos aqui, não só entre os jogadores, mas também com todo o staff, é muito bom. Somos como uma família, e isso é muito importante. Seja nas vitórias ou nos momentos menos bons, nunca deixamos cair ninguém. É um pouco como aquela frase que nos distingue: 'onde vai um vão todos'."