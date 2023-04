Gonçalo Inácio em treino de recuperação na ressaca da vitória do Sporting frente ao Santa Clara

O Sporting regressou este domingo de manhã aos treinos, após a vitória de ontem diante do Santa Clara, por 3-0 . Os titulares desse encontro fizeram apenas trabalho de recuperação, entre eles Gonçalo Inácio que, como revelou Rúben Amorim, torceu o pé ainda na 1.ª parte do duelo com os açorianos.Os restantes jogadores treinaram no relvado às ordens de Rúben Amorim, que continua sem poder contar com Héctor Bellerín, Jovane Cabral e Daniel Bragança, todos eles entregues ao departamento médico dos leões.O Sporting volta a treinar amanhã, a partir das 10h30, na Academia, em Alcochete, à porta fechada.