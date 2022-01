Gonçalo Inácio entre os talentos que devem explodir em 2022 segundo a 'Marca'

Gonçalo Inácio é um de 11 talentos que atua fora do campeonato espanhol e que vão "explodir" em 2022, segundo o jornal 'Marca'. O central do Sporting aparece no onze juntamente com Aaron Hickey (Bolonha), Tchouaméni (Monaco) e Madueke (PSV).Para o jornal espanhol, o jogador formado em Alvalade "é jovem mas tem um toque de veterania". "Fiabilidade, constância e regularidade são as suas imagens de marca. Apesar de ser canhoto, está habituado a jogar pela direita num Sporting que apenas sofreu cinco golos em 16 jogos pelo campeonato. Além disso, garante perigo às bolas paradas: marcou cinco golos em 46 jogos", pode ler-se.