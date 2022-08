Gonçalo Inácio faz anos e recebeu mensagem especial: «Comemorava os teus golos mais que os meus!»

Gonçalo Inácio completa hoje 21 anos, data assinalada pelo Sporting nas suas redes sociais, mas também pelos seus amigos mais próximos, um deles Matheus Nunes: hoje a vestir as cores do Wolverhampton, o médio recordou o "irmão", mas também a relação deste com... as balizas adversárias."Parabéns, meu puto! Estamos sempre juntos, irmão!", Escreveu, rematando: "P.S.: Comemorava os teus golos mais que os meus!".Brincadeira? Não, até porque Inácio revela uma veia goleadora idêntica à de Matheus Nunes: o camisola 25 dos leões tem 7 tentos apontados em 73 jogos pela equipa principal e Matheus saiu dos verdes e brancos com 8 em 101 duelos.