Gonçalo Inácio faz mira à braçadeira

Rúben Amorim vai mexer no onze que alinhou com o Famalicão e, consequentemente, terá de nomear um ‘novo’ capitão. Tendo em conta que Coates, habitual dono da braçadeira, está no Mundial com o Uruguai e Adán, o ‘vice’, deve dar o lugar na baliza a Franco Israel, Gonçalo Inácio perfila-se como candidato para assumir essa responsabilidade.Além de ser um dos leões com mais tempo de casa, é um jogador que necessita desse ’peso’, como Amorim frisou ao fazer dele capitão com o Varzim: "Também precisa, nesses momentos, de ser o líder da equipa".