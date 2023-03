Gonçalo Inácio ligado ao Real Madrid

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A primeira internacionalização de Gonçalo Inácio por Portugal veio colocá-lo no foco dos principais clubes europeus. Após ter sido apontado como um alvo do PSG para a próxima temporada, o central foi ontem colocado pelo site 'FootMercato' como uma das alternativas para reforçar o Real Madrid na próxima temporada.

De acordo com a publicação francesa, a prioridade dos merengues é Gvardiol, o internacional croata do RB Leipzig, mas os alemães só estão dispostos a negociar por 100 M€, e os madridistas já estão à procura de outras alternativas. O defesa leonino, de 21 anos, renovou no ano passado até 2026, e está blindado por uma cláusula de 45 M€.