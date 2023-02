Gonçalo Inácio: «Não pensei que pudesse chegar tão rápido aos 100 jogos»

Gonçalo Inácio atingiu a marca dos 100 jogos pela equipa principal do Sporting no encontro que terminou com a goleada (5-0) dos leões frente ao Sp. Braga. No final da partida, o central admitiu não esperar chegar tão depressa à marca redonda."Entrámos bem no jogo logo com um golo. Quisemos sempre mais, sempre a pressionar alto. E com isso conseguimos marcar muitos golos e ganhar 5-0. O jogo tornou-se mais fácil quando a outra equipa ficou com menos um. Continuámos a pressionar e chegámos aos 5 golos", começou por referir à Sporting TV."Trabalhamos sempre para não sofrer golos, há que dar continuidade e continuar a trabalhar", acrescentou, para depois abordar o facto de ter atingido o referido número de jogos de leão ao peito."É um orgulho enorme representar o Sporting. Estar com o leão ao peito. Agora é continuar a trabalhar e tentar ajudar a equipa ao máximo. Não pensei que pudesse chegar tão rápido aos 100. Passou muito rápido nestes dois anos e meio. É um orgulho enorme representar o Sporting. Serão mais 100 jogos, 200… é o que der e vir", perspetivou."Queremos continuar sempre a dar vitórias aos adeptos. Trabalhamos para isso. Temos mais força com eles e trabalhamos para lhes dar vitórias", concluiu.