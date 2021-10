Gonçalo Inácio no caminho para o Restelo

Se Pote já está pronto para ir a jogo com o Belenenses, é bem provável que Gonçalo Inácio lhe siga os passos. O central de 20 anos terá na pausa competitiva uma oportunidade para debelar por completo a entorse na tibiotársica direita, lesão sofrida a 15 de setembro, na receção ao Ajax, que tem vindo a evoluir favoravelmente, de tal forma que é expectável que também possa ser opção para Rúben Amorim para o jogo de dia 15 na Taça de Portugal.

Como o técnico admitiu na antevisão ao duelo com o Arouca, Inácio ainda "sente algumas dores", porém o problema físico não levanta preocupações de maior ao departamento médico, nem ao próprio Rúben Amorim, que gracejou com a situação: "Ele ainda não sabe que os jogadores profissionais jogam com muitas dores." Com efeito, o tratamento que tem vindo a ser realizado está bem próximo de colher frutos.