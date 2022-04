Gonçalo Inácio radiante por renovar pelo Sporting: «Sinto-me um privilegiado»

A melhor verdade no dia das mentiras @Goncaloinacio25 renova até 2?0?2?6? ? #EuSouSporting pic.twitter.com/799RnyubxK — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) April 1, 2022

Gonçalo Inácio renovou contrato com o Sporting, comoadiantara, e desta forma vai ficar ligado aos leões até 2026, com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.No momento da oficialização, o central de 20 anos não escondeu o seu orgulho. "São muitos anos no clube. É um orgulho enorme representar o Sporting e vestir esta camisola. Sinto-me um privilegiado e agora tenho de continuar a trabalhar", frisou, à Sporting TV."É sinal do meu trabalho e trabalhei muito para chegar aqui. Agradeço a confiança depositada em mim, vou continuar a dar o meu melhor. É sempre especial vestir a camisola do Sporting. Trabalhei sempre no máximo, mesmo quando jogava menos. Só pensava em evoluir dia após dia", acrescentou o defesa, habitual titular às ordens de Rúben Amorim e o quarto leão com mais minutos entre o plantel, que aponta objetivos imediatos:"Quero continuar a conquistar títulos com esta camisola, trabalhamos para isso".

Formado na Academia de Alcochete, Gonçalo Inácio aproveitou o momento para deixar uma mensagem aos mais novos, que têm o sonho de alcançar o mesmo patamar que o central. "Têm de acreditar sempre nos seus sonhos e trabalhar no máximo, porque um dia serão recompensado", sublinhou, rematando com uma mensagem direcionada aos sportinguistas: "Via muitos jogos do Sporting quando era pequeno e agora estou aqui. Vou continuar a dar o meu melhor e mostrar isso com trabalho para lhes dar muitas alegrias".