Gonçalo Inácio reage à chamada de Fernando Santos: «Enorme orgulho»

Gonçalo Inácio foi esta quinta-feira convocado por Fernando Santos para os próximos compromissos da Seleção e, nas redes sociais, o jovem jogador do Sporting não escondeu o seu contentamento.





"Enorme orgulho", escreveu o defesa nas stories do Instagram.Depois do Europeu, Portugal concentra-se agora no apuramento para o Campeonato do Mundo, com uma receção à Irlanda a 1 de setembro, no Estádio Algarve, e uma visita ao Azerbaijão, seis dias depois, em Baku. Pelo meio, a 4 de setembro, a Seleção Nacional tem agendado um encontro particular na cidade húngara de Debrecen, com o Qatar.