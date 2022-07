Gonçalo Inácio: «Sinto-me confortável a jogar em qualquer posição na defesa»

Gonçalo Inácio participou numa interação com os adeptos que lhe colocaram questões através da conta de Twitter oficial do Sporting. Revelando-se "orgulhoso" por representar o clube leonino, o central revelou alguns dos seus gostos pessoais e não deixou de responder às provocações dos companheiros de equipa.Voltando a afirmar que o seu ídolo foi Mathieu, o internacional sub-21 português revelou-se um admirador de Laporte antes de falar sobre o seu caso concreto. "Comecei a central e desde o início tenho jogado nesta posição. Sinto-me confortável a jogar em qualquer posição na defesa", confessou a duas adeptas antes de apontar o adversário que mais trabalhou lhe deu: "Já joguei contra avançados difíceis mas se tivesse de dizer só um...talvez o Haller [avançado do Ajax entretanto transferido para o B. Dormund]".O jovem também confessou que usa a camisola 25 por ser o dia do seu aniversário (25 de agosto), e garantiu que os novos jogadores têm tido todo o apoio. "Está a ser muito fácil pois temos um grupo top e isso ajuda", acrescentou o jogador que admitiu ter vivido "um dia muito bom" na estreia pela equipa principal do Sporting (no Portimonense-Sporting, 0-2, disputado a 4 de outubro de 2020).A nível pessoal admitiu que arroz de pato é o prato que o faz perder a cabeça e, em relação a gelatinas, opta pelo sabor a morango, colocando assim um ponto final nas dúvidas numa participação sua no programa 'ADN de Leão' onde foi desafiado a mostrar a sua velocidade à mesa. Já a nível de séries a sua atual preferência vai para 'The 100'.Em relação aos companheiros de equipa, Ugarte foi visado nos capítulos de "pior música e pior vestuário", enquanto Matheus Nunes apontado como o parceiro ideal para as viagens e estágios longos. "Adormece logo e só acorda quando chegamos", acusou. Para terminar ainda respondeu a uma provocação de Porro que lhe perguntou "onde aprendeu a falar tão bem", um comentário que mereceu um sorridente "aprendi contigo".