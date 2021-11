Gonçalo Inácio: «Vitória justa e importante»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gonçalo Inácio assinou o primeiro golo dos leões e, no final, destacou a justiça do triunfo por 2-0 sobre o Paços de Ferreira. "Foi um jogo difícil que foi desbloqueado por uma bola parada, e a vitória é justa e importante. Agora os internacionais têm de focar-se nas seleções e, quem fica, terá de continuar a trabalhar no clube", afirmou o central, à Sport TV, onde também comentou a sua estreia na seleção de sub-21: "Foi a primeira vez que fui chamado, estou há mais de um ano a trabalhar para isso, e fico muito contente".