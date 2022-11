Gonçalo Inácio voltou ao berço: «Estar com estes miúdos é uma alegria enorme»

Enquanto na Cidade do Futebol Fernando Santos anunciava uma convocatória para o Mundial sem jogadores do Sporting, junto ao Estádio de Alvalade os leões prestavam homenagem ao berço que tem vindo a alimentar a equipa principal nos últimos anos, o Polo do Estádio Universitário de Lisboa.Foi lá precisamente que Gonçalo Inácio começou o seu trajeto até ao onze do Sporting e ao estatuto de titular. O central, de 21 anos, não podia estar mais contente com a experiência. "É um orgulho enorme voltar a este espaço, cresci e evoluí aqui. Estar com estes miúdos é uma alegria enorme. Eles foram perguntando como é jogar pela equipa principal e pediram-me para dedicar-lhes golos com a inicial do nome deles. Agora vou ter de cumprir", revelou Inácio, num evento que foi reservado aos meios do clube.A visita ao Polo EUL incluiu um treino. E o que se pode dizer é que os miúdos não facilitaram a vida a Inácio, Porro, Jovane e Ugarte que foram divididos por diferentes campos e fizeram um jogo com 15 minutos de duração em espaço reduzido."Tudo isto foi uma surpresa. Quando dizem que o Sporting tem uma excelente formação, é verdade. Fizemos aqui um jogo e foi difícil, tive de correr muito. Além disso, também me pediram para fazer algumas dedicatórias, mas para isso primeiro tenho de marcar golos", sorriu Ugarte, há pouco mais de um ano no Sporting mas já perfeitamente identificado com a máquina de fazer jogadores que foi encontrar na Academia e agora no Polo EUL. "O resultado [do trabalho formativo] vê-se depois na nossa equipa principal, com os jovens a subirem e a cumprirem, como é o caso do Gonçalo Inácio. Em todas as idades há uma base que tem de ser cumprida e assim, quando chegam à equipa principal, é muito mais fácil para eles", acrescentou o médio uruguaio.Refira-se que Brenda Pérez, Hannah Seabert e Chandra Davidson, da equipa principal feminina, também interagiram com as jogadoras do escalão sub-15. A iniciativa terminou com uma foto de família, com o Estádio de Alvalade em fundo.