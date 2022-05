Gonzalo Plata espera entendimento entre o Sporting e o Valladolid: «Quero ficar mas não depende de mim»

Gonzalo Plata quer ficar no Valladolid e disputar La Liga na próxima temporada, mas lembra que a decisão não está nas suas mãos. "A verdade é que quero ficar mas não depende de mim. Desde que aqui cheguei senti o carinho dos adeptos e isso deixou-me contente. Espero que o presidente faça algo pois é o que eu desejo ficar no Valladolid. Aqui sinto o carinho dos meus companheiros, do corpo técnico e dos adeptos e isso, para mim, é o mais importante. Se depender de mim", garantiu o extremo na festa da subida do Valladolid, onde teve a oportunidade de circular pela cidade ouvindo os adeptos a gritarem "fica Plata".Este intenção do jogador, em parte, justifica-se pelas palavras do presidente do clube, Ronaldo Nazário, no final do jogo com Huesca (3-1) que determinou a subida do Valladolid. "Vamos fazer os possíveis para ficar com o Plata apesar doa altos valores que o Sporting pede", afirmou o antigo internacional brasileiro. Esta afirmação levou mesmo o empresário do atacante a partilhar uma fotografia no Instagram afirmando que o internacional equatoriano iria ficar em Espanha.