Gonzalo Plata: «Estou muito arrependido com o que sucedeu»

Gonzalo Plata assumiu as responsabilidades pelo acidente de viação registado em Valladolid, na madrugada da passada quarta-feira, onde foi apanhado a conduzir sob o efeito do alcóol. "Estou muito arrependido com o que sucedeu", afirmou o internacional equatoriano numa conferência de imprensa promovida pelo Valladolid e onde também marcou presença o diretor desportivo do clube, Fran Sánchez."Quero pedir desculpas ao povo de Valladolid, ao Fran Sánchez que me trouxe para aqui, aos adeptos, ao povo equatoriano e à minha mãe. Não vi o outro carro, e quando cheguei ao cruzamento apareceram de frente...eu já não consegui travar ou desviar-me. Estou muito arrependido com o que sucedeu e espero que tenha sido a primeira e última vez", afirmou o jogador cedido pelo Sporting, acrescentando que tudo foi um "erro sem justificação".O jovem, de 21 anos, ainda confessou que ficou "muito nervoso" após o acidente. "Passei um dia horrível. Só pensava no que me podia ter acontecido, ao meu amigo (o jogador do Independiente del Vale Vicente Jaime) e às pessoas que seguiam no táxi. Mais tarde vou pedir descuplas no balneário e sei que uns vão entender e outros não. Naturalmente serei castigado", acrescentou o sul-americano que também prometeu que vai tentar ultrapassar esta fase negativa da sua vida: "Entendo que as pessoas do clube estejam zangadas, mas acreditem que fazer isto é algo que me dói muito...sei que também estão dececionados comigo, especialmente os adeptos. Vou seguir em frente, aguardo o castigo, e vou tentar concentrar-me".