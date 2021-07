Gonzalo Plata lesionado foi para a bancada no Equador-Peru

Gonzalo Plata foi baixa de última hora no Equador-Peru, jogo da 4.ª jornada do Grupo B da Copa América, disputado esta quarta-feira. Segundo informou a Federação do país, o jogador do Sporting apresentou "problemas físicos", estando Record em condições de adiantar que estão relacionados com o gémeo da perna esquerda.





O canhoto, recorde-se, tem vindo a deixar a sua marca na prestação da 'Tri' no intraseleções sul-americanas, tendo apontado um golo no empate (2-2) da última jornada diante da Venezuela de José Peseiro. Será reavaliado nas próximas horas.O jogo entre Equador e Peru, recorde-se, tem como palco o Olímpico Pedro Ludovico Teixeira em Goiânia, Estado de Goiás.