Gonzalo Plata no Valladolid por empréstimo do Sporting

Gonzalo Plata vai prosseguir a carreira no Valladolid, apurou Record. O extremo equatoriano, de 20 anos, vai ser emprestado pelo Sporting ao emblema da 2.ª divisão de Espanha.

No final da temporada, o Valladolid poderá exercer a opção de compra de 70% do passe do jogador por 10 milhões de euros.