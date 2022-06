Gonzalo Plata pediu a Ronaldo para ficar em Valladolid

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gonzalo Plata expressou a sua vontade em continuar no Valladolid, clube que representou na última época cedido pelo Sporting. De tal forma que o extremo, de 21 anos, revelou já ter dado conta disso mesmo a Ronaldo, antigo avançado brasileiro e dono dos blanquivioletas que está a tentar baixar a opção de compra de 10 milhões de euros fixada na cedência com a SAD.

"Disse-lhe que queria ficar e ele respondeu-me que vai fazer tudo o que for possível para me manter no clube, mais agora que estão na primeira divisão. Não sei o que os presidentes estão a falar, mas vou ficar na Europa", frisou, ao ‘Canal del Fútbol’. O equatoriano é também seguido pela Real Sociedad e Leverkusen.