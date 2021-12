Gonzalo Plata: «Sporting e Valladolid vão decidir o meu futuro no final da época»

A passar as férias de Natal com a família no Equador, Gonzaço Plata garante que ainda desconhece o seu futuro. "Sporting e Valladolid vão definir o meu futuro no final da época", afirmou o jogador cedido pelos leões ao site 'Bendito Futbol' onde ainda abordou a sua passagem pelo clube da 2ª Liga espanhola: "Sinto-me cada vez melhor e com uma responsabilidade maior dentro do campo".O extremo ainda assegurou que sente que "está a evoluir a ajuda dos treinadores", e admitiu que está sempre em contacto com o selecionador do Equador, Gustavo Alfaro. "Estou preparado para jogar onde ele quiser. Sei que para ser convocado tenho que somar minutos no clube", acrescentou o jogador que organizou uma festa de Natal beneficente em Guayaquil, a cidade onde nasceu.