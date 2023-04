Gonzalo Plata vai render mais 2 milhões de euros ao Sporting

Gonzalo Plata fez o seu 19º jogo a titular na vitória (2-1) do Valladolid ante o Villarreal e caso não surja nenhum imprevisto, integrará o onze inicial diante do Girona, no sábado.A utilização do extremo vai assegurar mais 2 milhões ao Sporting, pois de acordo com contrato assinado, cada série de 20 partidas com mais de 45 minutos garante uma parcela desse valor até aos 10 M€. O preço fixo da venda do equatoriano foram 3 M€.