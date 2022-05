Granada desce e Sporting deixa de ganhar meio milhão de euros

O Granada falhou o objetivo da manutenção em La Liga fruto do empate com Espanyol (0-0), um resultado que custou meio milhão de euros do Sporting.Luís Maximiano rumou a Espanha no último verão por 4,5 milhões de euros, mas no contrato assinado ficou estabelecido que os leões receberiam mais 500 mil euros caso a equipa andaluza não descesse de divisão.Com o empate frente à equipa catalã e a vitória do Cadiz frente ao Alavés e do Maiorca em Pamplona, este objetivo não foi alcançado.