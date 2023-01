Grande notícia para Rúben Amorim: Morita integrado a dois dias da visita à Luz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Grande notícia para Rúben Amorim, que a 48 horas da visita à Luz, a contar para a jornada 16 do campeoanto (18h00), viu o médio japonês Morita integrar o treino sem limitações, após várias semanas limitado devido a um problema muscular nos gémeros da perna direita.No departamento clínico continua, assim, Daniel Brgança, centrocampista que ainda está em reabilitação à operação ao joelho direito, executada em julho - ainda não tem data de regresso.Esta sexta-feira, o plantel verde e branco voltará a treinar, às 10h30, à porta fechada, na Academia, onde, a seguir, pelas 12h15, o seu treinador fará o seu lançamento no Auditório António Capela, ali mesmo, no centro de treinos.