Gregos dão negócio como fechado: Alexandropoulos a caminho do Sporting

Sotiris Alexandropoulos vai ser reforço do Sporting: segundo informam os portais gregos, leões e Panathinaikos chegaram a acordo para a transferência do médio a troco de 4,5 milhões de euros, sem bónus, massabe que ainda existem detalhes a limar, ainda que devam ficar definidos nas próximas horas.O negócio prevê, segundo a mesma fonte, que os helénicos reservem 30% de uma futura venda do internacional pelo seu país. Será este valor o 'pormaior' que ainda não deixa colocar tudo preto no branco.