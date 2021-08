Guarda-redes argentino pode travar saída de Maximiano

O Granada pode estar muito próximo de assinar com Sergio Romero, afirma o jornal 'Marca'. O clube espanhol procura um guarda-redes para colmatar a saída do internacional português Rui Silva e o nome em cima da mesa para o substituir tem sido Luís Maximiano. Porém, a possibilidade de contratar o guarda-redes argentino a custo zero pode impedir o negócio pelo jovem leão.





Romero atuou nas últimas seis temporadas no Manchester United, onde não se conseguiu impor perante David De Gea, saindo dos red devils no final da época passada. O internacional argentino está sem clube desde então e pode ingressar no Granada sem custos para o emblema espanhol.A transferência de Maximiano ainda é uma possibilidade, porém o negócio chega agora a um impasse. Recorde-se que a proposta feita pelo Granada ao clube leonino ronda os 5 milhões de euros.