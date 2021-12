Guarda-redes de 14 anos tem Callai como referência e assinou contrato de formação com o Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Miguel Gouveia, guarda-redes de 14 anos, assinou contrato de formação com o Sporting. O jovem guardião, que tem o companheiro de sector e também leão Diego Callai como referência, assumiu-se "muito feliz" com o feito."É um dia muito importante na minha vida, mas é só mais um passo nesta caminhada que eu ainda tenho de percorrer para chegar aos meus objectivos", frisou o jovem, que atua nos sub-15, em declarações aos meios de comunicação do clube.Recém-chegado à Academia de Alcochete, vindo da Académica, Miguel Gouveia traçou a sua auto-avaliação. "Sou um guarda-redes líder dentro de campo, rápido e corajoso", sublinhou, apontando objectivos: "Assinar contrato profissional e chegar à equipa A. Quero continuar a trabalhar para chegar ainda mais longe e honrar a camisola".