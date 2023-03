Guarda-redes Diogo Pinto renova com o Sporting até 2026

O Sporting formalizou este sábado a renovação de contrato com o guarda-redes Diogo Pinto. O felgueirense, de 18 anos, está no clube desde 2017/18 e prolonga o vínculo até 2026."Renovar é sinal de confiança por parte do clube, assim como um sentimento de muita responsabilidade da minha parte. O Sporting está satisfeito comigo e eu quero continuar aqui durante muitos mais anos e responder da melhor maneira", diz Diogo Pinto, citado pelos meios oficiais do Sporting, antes de prometer "continuar a dar tudo nos treinos e nos jogos, seja em que equipa for, e a fazer aquilo que os treinadores pedem".Com 2 jogos nos sub-19 (Youth League), 17 nos sub-23 (Liga Revelação e respetivo torneio de abertura) e 4 na equipa B (Liga 3), o jovem guardião tem sido presença frequente nos trabalhos da equipa principal e, aliás, fez parte da convocatória de Rúben Amorim para o jogo com o Arsenal, em Londres. O objetivo é evoluir para um dia agarrar um lugar na elite."Estar nos escalões acima dá-nos maior maturidade competitiva, além de que aprendemos sempre muito mais com os mais velhos. Chegar à equipa principal é o sonho de qualquer jogador da formação do Sporting e, claro, é o meu também. Já fiz alguns treinos, já estive em alguns aquecimentos antes dos jogos, espero um dia estar no banco e, claro, jogar também", acrescenta o promissor internacional sub-20 por Portugal, que se destaca pela elevada estatura (1,94 m).De olhos postos no futuro, Adán é uma referência incontornável. "Admiro-o como jogador e como pessoa. Conheço-o há dois anos, desde a primeira vez em que fui à equipa principal, sempre me ajudou com tudo e tem sido cinco estrelas comigo. Faço-lhe muitas perguntas e dá-me muitos conselhos. É por ser assim que é um dos capitães da equipa e uma referência para todos nós. Espero daqui a uns meses estar ainda mais perto dele", admite.A renovação de Diogo Pinto é a terceira de quatro antecipadas porna sua edição de 2 de fevereiro passado, depois de Chermiti e Diogo Cabral. O próximo deverá ser o médio Rodrigo Marquês.