Guardião David Ivanov assina contrato profissional e garante inspirar-se em Adán

Leão deste a época 2019/20, David Ivanov, guarda-redes que hoje tem 16 anos, assinou contrato profissional com o Sporting, revelaram os leões esta terça-feira.

Internacional pelas camadas jovens da Seleção Nacional (sub-16 e sub-17), tem sido, também, destaque esta época pelos juvenis leoninos, onde em 11 jogos deixou a baliza a zeros em seis ocasiões.





"É uma sensação muito boa, porque estou a assinar contrato com o clube de que gosto e que acreditou em mim. Trabalho todos os dias para que momentos como este marquem a minha vida profissional", garantiu o futebolistra recrutado do FC Maia Lidador, clube que o colocava a... 300 quilómetros da Academia: "Não via os meus pais todos os dias e, às vezes, nem todos os meses, mas por outro lado estou a fazer o que mais gosto, a viver o meu sonho."

Aos meios do clube, o guardião, que tem dupla nacionalidade (também é russo) prosseguiu com as inspirações: "Gosto muito do Adán, é um guarda-redes no qual procuro inspirar-me, mas também gosto muito de ver o Diego Callai, que é mais novo."



Sobre si, é curto e direto, garantindo ter um "bom jogo de pés", pela "mentalidade e autoconfiança", mas também no capítulo da "defesa da baliza", afirmou, antes de apontar ao seu objetivo imediato, voltar a ser campeão nacional pelos sub-17.

Por fim, uma mensagem para os adeptos: "Vou responder sempre com trabalho e vou lutar pelo Sporting até ao fim!".