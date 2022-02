Guardiola aponta o melhor de Amorim: «A personalidade e a forma como mete as equipas a jogar»

A conferência de imprensa de Pep Guardiola não versou muito sobre o adversário, com a maioria das respostas a recair sobre o momento do seu City e aquilo que precisam para conseguirem ganhar a sua primeira Liga dos Campeões. Ainda assim, houve espaço para apontar as virtudes do seu homólogo, Rúben Amorim, quando convidado a dar-lhe um conselho para a estreia nos oitavos-de-final da prova milionária."A carreira dele está a ir bem, pela sua personalidade e pela forma como mete a sua equipa a jogar. Não sou muito de conselhos, mas o Sporting tenta ganhar desde o primeiro minuto. Imagino que esteja entusiasmado por, 14 anos depois, levar de novo o clube às melhores 16 equipas da Champions…", atirou o espanhol.Antes, tinha apontado uma "harmonia excecional" entre os jogadores dos citizens, construída há seis anos consecutivos, mesmo com a entrada de novas peças. E isso, garante, pode fazer a diferença nas contas finais do caminho Europeu."Queremos mostrar qualidades a cada três dias, em todos os jogos e amanhã não será exceção", prosseguiu, concretizando sobre o regresso a Portugal: "É uma honra viajar para lá e tentar ganhar ao Sporting. Queremos mostrar qualidade em campo, nada mais importante. Podem perguntar as vezes que quiserem sobre a pressão de ganhar a Champions, não me incomada. Se o fazem é porque estamos nesta prova..."